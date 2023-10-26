بوتين يتلقى تقريرا عن سببب تحطم مركبة "لونا-25"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن رئيس وكالة "روس كوسموس"، يوري بوريسوف، أبلغه حيثيات الحادث الذي تعرضت له مركبة "لونا-25" وأدى إلى تحطمها.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مع العلماء الشباب حول مجال صناعة الصواريخ والفضاء، أن "حالات الفشل كتلك التي حدثت للونا 25، رغم تلبية المتطلبات الحديثة المفرطة، لا تزال تحدث".

وأشار بوتين إلى أن مدير وكالة الفضاء الروسية "أبلغه أنه من اتضح، من حيث المبدأ، أن ما تعرضت له "لونا-25" حدث على الرغم من كل هذه اللوائح التنظيمية".

وفي وقت سابق قالت "روسكوسموس" إن تحقيقات اللجنة المشتركة المخصصة لتحديد أسباب فشل مهمة مركبة "لونا-25" تبين أن السبب الأكثر ترجيحا لفشل مهمة المركبة هو خطأ في عمل وحدات التحكم التي كانت موجودة على متنها، وارتبط هذا الخطأ بفشل تشغيل مقياس التسارع في جهاز BIUS-L الذي كان موجودا في المركبة.

وكانت روسيا قد أطلقت مركبة "لونا-25" من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية في 11 أغسطس الماضي، وفي 13 أغسطس أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنه تم تشغيل الأجهزة العلمية في هذه المركبة، وأثناء توجهها إلى مدار القمر تعرضت لمشكلة تسببت بفشل مهمتها، لتعلن وكالة "روس كوسموس" عن تحطمها لاحقا على سطح القمر.

المصدر: تاس