روسيا تطور معدات جديدة لـ"مختبراتها المدارية" الواعدة

تمكن علماء من جامعة سامارا الروسية من تطوير معدات جديدة لاستخدامها في مختبرات Bion-M العلمية الصغيرة التي سترسلها روسيا إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "تمكن العلماء في جامعتنا من تطوير مقياس حرارة فضائي جديد لاستخدامه في الحاويات التي ستحوي كائنات حية، والتي ستوجد في مختبر Bion-M رقم 2 الذي سترسله روسيا إلى الفضاء".

وأضاف البيان:"مقياس الحرارة الجديد المتعدد القنوات ليس له نظير في روسيا وخارجها، وتم تجميعه بالكامل من مكونات مصنعة محليا، هذا الجهاز سيساعد على ضبط وقياس درجات الحرارة في الحاويات الموجودة في مختبر Bion-M رقم 2 والتي ستحوي على الكائنات الحية والبكتيريا والفطريات".

ومن جهتها قالت الباحثة في قسم التطوير والابتكارفي الجامعة، لوبوف كورغانسكايا: "مقياس الحرارة الجديد اجتاز جميع الاختبارات الأرضية التي أجريت عليه بنجاح، وهو جاهز لاختباره مع المركبات والمعدات الفضائية".

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وكانت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" قد أشارت سابقا إلى أنها تعمل على مشروع لإطلاق مختبر "Bion-M" رقم 2 إلى الفضاء عام 2024، والهدف من إطلاقه هو إرسال فئران التجارب وذباب الفاكهة وبعض أنواع البكتيريا والفطريات والأنسجة الخلوية إلى الفضاء لدراسة تأثيرات انعدام الوزن والأشعة الكونية على هذه الكائنات.

ونوهت "روس كوسموس" إلى أن مختبر "Bion-M" رقم 2 سيعمل لمدة شهر تقريبا في الفضاء في مدار يبعد 400 كلم عن سطح الأرض، الأمر الذي سيساعد على دراسة بعض المعدات الفضائية التي ستستخدمها روسيا في محطة (ROS) المدارية الواعدة.

المصدر: فيستي