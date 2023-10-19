روسيا تكشف عن موعد إطلاقها "للمسبار الجديد" المخصص لدراسة الأشعة الكونية

كشفت الأكاديمية الروسية للعلوم عن الموعد الذي ستطلق فيه روسيا مسبار " Spektr-UV" الفضائي المخصص لدراسة الفضاء والأشعة الكونية.

وخلال مؤتمر "الكون فوق البنفسجي - 2023". قال مدير معهد علوم الفلك التابع للأكاديمية، بوريس شوستوف: " ومن المقرر إطلاق المسبار الفضائي Spektr-UV في عام 2029.. لا توجد أية مشكلات تقنية تواجه مشروع تطوير المسبار حاليا".

وفي أبريل الماضي قام رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين بزيارة لمؤسسة "لافوشكين" الروسية للصناعات الفضائية، والتي تساهم في مشروع المسبار المذكور، وتبعا للمعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام الرسمية بعد الزيارة فإن إطلاق Spektr-UV لن يتم قبل عام 2028.

وSPEKTR-UV الذي تعمل روسيا على تطويره بالتعاون مع عدة دول وهيئات علمية، هو عبارة عن مسبار فضائي متطور قادر على رصد الأشعة فوق البنفسجية والموجات الكهرومغناطيسية في الكون، والتي تعجز المراصد الأرضية عن دراستها، ويعتبر معهد علوم الفلك التابع للأكاديمية الروسية للعلوم من أهم المساهمين في مشروع تطوير هذا المسبار.

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ومن المقرر إطلاق المسبار بواسطة صاروخ روسي من مطار فوستوتشني الفضائي، حيث سيوضع في مدار متزامن مع الأرض على ارتفاع حوالي 35.8 ألف كلم.

المصدر: فيستي