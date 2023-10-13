 
مباشر
عاجل
عدد من الاصابات في رحوفوت بتل إبيب جراء قصف القسام ودمار في المباني هناك

روسيا تعتمد أقمارا نانوية طورها طلاب الجامعات لمراقبة الملاحة المائية

الفضاء

روسيا تعتمد أقمارا نانوية طورها طلاب الجامعات لمراقبة الملاحة المائية
roscosmos.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w82j

أعلنت جامعة "باومان" الحكومية في موسكو أنها بدأت الاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية النانوية التي طورها طلاب كلياتها، بعد وصولها إلى المدار.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "خلال اختبارات الطيران التي أجريت على بعض أقمار CubeSat الموجودة في الفضاء، والتي طورها طلابنا، تبين لنا إمكانية اعتماد هذه الأقمار في تقديم البيانات لاستخدامها في الملاحة البحرية والنهرية".

روسيا تعتمد أقمارا نانوية طورها طلاب الجامعات لمراقبة الملاحة المائية
www.roscosmos.ru

وأضاف البيان :"لقد حصلنا على البيانات من قمري خورس رقم 1 و2، وقمري ياريلو رقم 3 و4، وتمت معالجة البيانات من قبل الهيئة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري التابعة لوزارة النقل الروسية، هذه البيانات ستكون مفيدة في عمليات الملاحة المائية، ولا يمكن الحصول عليها من المحطات الأرضية".

روسيا تعتمد أقمارا نانوية طورها طلاب الجامعات لمراقبة الملاحة المائية
www.roscosmos.ru
إقرأ المزيد
روسيا.. نجاح إطلاق 43 قمرا دفعة واحدة إلى الفضاء (فيديو)
روسيا.. نجاح إطلاق 43 قمرا دفعة واحدة إلى الفضاء (فيديو)

وأشار البيان إلى أن المعدات الموجودة في الأقمار الصناعية المذكورة وبرامج معاينة البيانات المستقبلة من تلك الأقمار تم تطويرها من قبل مركز الشباب الفضائي التابع للجامعة.

وكانت روسيا قد أطلقت في 27 يونيو الماضي 43 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء، من بينها16 قمرا نانويا تم تطويرها من قبل طلاب جامعات روسية في إطار مشروع Space-Pi، و9 أقمار طورت في إطار برنامج UniverSat التابع لـ"روس كوسموس"، و17 قمرا صغيرا طورت لصالح عملاء روس وأجانب.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا