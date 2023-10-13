روسيا تعتمد أقمارا نانوية طورها طلاب الجامعات لمراقبة الملاحة المائية

أعلنت جامعة "باومان" الحكومية في موسكو أنها بدأت الاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية النانوية التي طورها طلاب كلياتها، بعد وصولها إلى المدار.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "خلال اختبارات الطيران التي أجريت على بعض أقمار CubeSat الموجودة في الفضاء، والتي طورها طلابنا، تبين لنا إمكانية اعتماد هذه الأقمار في تقديم البيانات لاستخدامها في الملاحة البحرية والنهرية".

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وأضاف البيان :"لقد حصلنا على البيانات من قمري خورس رقم 1 و2، وقمري ياريلو رقم 3 و4، وتمت معالجة البيانات من قبل الهيئة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري التابعة لوزارة النقل الروسية، هذه البيانات ستكون مفيدة في عمليات الملاحة المائية، ولا يمكن الحصول عليها من المحطات الأرضية".

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وأشار البيان إلى أن المعدات الموجودة في الأقمار الصناعية المذكورة وبرامج معاينة البيانات المستقبلة من تلك الأقمار تم تطويرها من قبل مركز الشباب الفضائي التابع للجامعة.

وكانت روسيا قد أطلقت في 27 يونيو الماضي 43 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء، من بينها16 قمرا نانويا تم تطويرها من قبل طلاب جامعات روسية في إطار مشروع Space-Pi، و9 أقمار طورت في إطار برنامج UniverSat التابع لـ"روس كوسموس"، و17 قمرا صغيرا طورت لصالح عملاء روس وأجانب.

المصدر: سلاح روسيا