الهند تعلن إرسال بعثة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2040

دعا رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي إدارة الدراسات الفضائية الهندية إلى إنشاء أول محطة مدارية هندية مأهولة بحلول عام 2035.

كما وجه بإرسال أول بعثة فضائية هندية مأهولة إلى القمر بحلول عام 2040. و قد أفاد بذلك ديوان رئيس الوزراء الهندي.

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وعقد "مودي" الثلاثاء 17 أكتوبر اجتماعا مع الموظفين في إدارة الدراسات الفضائية الهندية حيث بحث معهم التحضيرات لتجهيز أول بعثة هندية مأهولة في مدار الأرض "غاغانيان". وتم الاتفاق على إطلاق البعثة إلى مدار الأرض عام 2025.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكريس نجاح بعثتي "تشاندرايان – 3" القمرية و"أديتيا إل 1" الشمسية التي تم إطلاقهما في يوليو وسبتمبر الماضييْن. وقال إن الهند يجب أن تضع أهدافا طموحة جديدة، بما في ذلك إنشاء محطة الفضاء المدارية الهندية وإرسال رواد الفضاء الهنود إلى القمر بحلول عام 2040.

ومن أجل تحقيق تلك المشاريع، ستقوم إدارة الدراسات الفضائية بوضع خارطة الطريق الخاصة بدراسة القمر والتي ستتضمن إطلاق بعثات فضائية جديدة في إطار مشروع "تشاندريان". ودعا رئيس الوزراء العلماء الهنود إلى تطوير برامج دراسة كوكب الزهرة وإرسال مسبار إلى المريخ.

المصدر: تاس