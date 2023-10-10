أذربيجان تنضم إلى المشروع القمري الصيني الروسي بعد الإمارات وباكستان وجنوب إفريقيا

انضمت أذربيجان إلى المشروع الروسي الصيني المشترك الخاص بإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية.

أفادت بذلك قناة CGTN التلفزيونية، نقلا عن بيان تقدمت به إدارة الفضاء الصينية القومية.

وحسب القناة التلفزيونية فإن وكالتي الفضاء الصينية والأذربيجانية وقعتا على هامش المؤتمر الفلكي الدولي الـ74 اتفاقية التعاون في إطار مشروع إنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية. واتفق الجانبان على توطيد التكامل في مجالات استثمار وتطبيق بنود البرنامج الذي يقضي بتركيب الأجهزة العلمية وتوفير تدريب الأخصائيين وإجراء التجارب العلمية والتكنولوجية.

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وأعادت القناة التلفزيونية إلى الأذهان أن المشروع القمري الصيني الروسي انضمت إليه إلى حد الآن كل من باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا منظمة التعاون الفضائي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشركة Nano-SPACE السويسرية.

يذكر أن الصين كانت قد نشرت في وقت سابق خطة إنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية التي تقضي بتحقيق 3 مراحل أساسية. وسيتم إتمام إنشاء نموذج أساسي للمحطة القمرية بحلول عام 2028 سيستخدم لدراسة سطح القمر واختبار الأنظمة والمعدات الرئيسية للبعثة. ويخطط لأن يحقق العلماء بحلول عام 2040 اكتشافات جديدة في مجال طبيعة الشمس والقمر والأرض، ثم سيتم تطوير المحطة لتكون قادرة على استقبال بعثات قمرية مأهولة.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" والصين وقعتا في مارس عام 2021 مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية. وفي أثناء تحقيق هذا المشروع سترسل إلى القمر محطات " تشانغ إيه - 6"، " تشانغ إيه - 7"، " تشانغ إيه - 8" الأوتوماتيكية، وستكون الغاية من البعثات القمرية الأولى تجربة التكنولوجيات المحورية، مما سيسمح لاحقا بالبدء في إنشاء مجمع للوسائل العلمية التجريبية التي يمكن التحكم فيها عن بعد.

وسترسل أول بعثة خاصة بالمشروع إلى القمر بحلول عام 2026. ويخطط لاختتام المشروع بحلول عام 2028.

المصدر: تاس