الصين تعرب عن استعدادها لإيصال مسابير دولية إلى القمر

رحبت الصين بمشاركة البلدان والمنظمات الدولية في برنامجها "تشانغ إيه - 8 " الفضائي، وأعربت عن استعدادها لإيصال أجهزة الفضاء الأجنبية إلى القمر.

أعلن ذلك ناطق باسم مركز برنامج الدراسات الفضائية في إدارة الفضاء الصينية القومية في كلمة ألقاها في المؤتمر الفلكي الدولي الـ74 الذي يعقد حاليا في باكو الأذربيجانية.

إقرأ المزيد

وقال الموظف الصيني:" إن إمكانيات التعاون مع المجتمع الدولي مفتوحة. وإننا نوجّه دعوة إلى الشركاء الدوليين لإجراء عمليات مشتركة على مستوى البعثات والبرامج والحمولة المفيدة". وأوضح أن بعثة فضائية صينية بمقدورها إيصال الأجهزة الفضائية التابعة لبلدان أخرى إلى القمر حيث يمكنها أن تواصل دراستها على مستويات مختلفة للتعاون مع زملائهم الصينيين. وعلى سبيل المثال ففي سياق الإجراءات على مستوى البعثات يمكن للصين وممثلين عن المجتمع الدولي أن يدرسوا بشكل مشترك سطح القمر باستخدام أجهزتها التي يمكن أن تتعاون مع البعض. أما التعاون على مستوى البرامج فيقضي بدراسة القمر بوسطة مركبات قمرية ذاتية الحركة (روفيرات). فيما يتعلق بالتعاون على مستوى الحمولة المفيدة فالمقصود بالأمر هنا البحوث التي تجريها الأجهزة الأجنبية الصنع على متن منصة الهبوط الصينية.

يذكر أن مركز برنامج الدراسات القمرية الصيني كان قد أفاد في وقت سابق بأن مسبار "تشانغ إيه - 6" القمري الصيني سيتم إطلاقه عام 2024 لجمع عينات التربة من الجانب المظلم للقمر. وثم سيطلق إلى القمر عام 2026 مسبار "تشانغ إيه - 7" الذي سيهبط على سطحه في منطقة القطب الجنوبي. والغاية من تحقيق البعثات القمرية الأولى هي تجربة التكنولوجيات المحورية اللازمة لإنشاء مجمع قمري يمكن التحكم فيه عن بعد.

فيما يتعلق بمسبار "تشانغ إيه - 8 " فسيتم إطلاقه عام 2028 ، والغاية منه البدء في إنشاء محطة قمرية دولية.

المصدر: تاس