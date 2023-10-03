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ماسك: "سبيس إكس" توصل إلى المدار 4 أضعاف ما يوصله باقي العالم

الفضاء

ماسك:
Globallookpress Joel Kowsky - NASA via CNP/Keystone Press Agency
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أعلن مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، أن شركة "سبيس إكس" ستوصل إلى مدار الأرض هذا العام 4 أضعاف ما يوصله باقي العالم من الحمولات.

وكتب ماسك على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الثلاثاء، أن "سبيس إكس تتجه إلى إرسال نحو 1600 طن من الحمولات إلى المدار هذا العام. وباقي العالم سيوصل نحو 400 طن، ومعظمها من حصة الصين".

وكان ماسك قد توقع في أغسطس الماضي أن توصل شركته إلى المدار نحو 80% من كافة الحمولات الفضائية في العالم.

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وحسب تقديرات ماسك، فإن الـ 10% الأخرى ترسلها الصين، والـ 10% المتبقية موزعة على باقي دول العالم.

المصدر: RT + وكالات

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