ماسك: "سبيس إكس" توصل إلى المدار 4 أضعاف ما يوصله باقي العالم

أعلن مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، أن شركة "سبيس إكس" ستوصل إلى مدار الأرض هذا العام 4 أضعاف ما يوصله باقي العالم من الحمولات.

وكتب ماسك على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الثلاثاء، أن "سبيس إكس تتجه إلى إرسال نحو 1600 طن من الحمولات إلى المدار هذا العام. وباقي العالم سيوصل نحو 400 طن، ومعظمها من حصة الصين".

SpaceX is tracking to deliver ~1600 tons of payload to orbit this year. Rest of world will deliver ~400 tons, most of which is by China. https://t.co/CxfZzlVABC — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2023

وكان ماسك قد توقع في أغسطس الماضي أن توصل شركته إلى المدار نحو 80% من كافة الحمولات الفضائية في العالم.

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وحسب تقديرات ماسك، فإن الـ 10% الأخرى ترسلها الصين، والـ 10% المتبقية موزعة على باقي دول العالم.

المصدر: RT + وكالات