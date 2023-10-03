وكالة الفضاء الروسية تعلن استعدادها لتدريب الرواد الأجانب على التحليق إلى محطة الفضاء الروسية

أعلن يوري بوريسوف مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن استعداد روسيا لتدريب رواد الفضاء الأجانب، على التحليق إلى محطة الفضاء الروسية التي تحضّر "روسكوسموس" لإطلاقها.

وقال يوري بوريسوف في اجتماع رؤساء الوكالات الفضائية في إطار المؤتمر الفلكي الدولي الذي يعقد حاليا في باكو الأذربيجانية: "مشروعنا الفضائي الوطني مفتوح للتعاون الدولي وتدريب رواد الفضاء وتحضيرهم لزيارة المحطة".

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وأفاد بوريسوف بأن الشركاء الأجانب يمكن أن يجروا تجاربهم العلمية على متن محطة الفضاء الدولية، وأوضح أن المحطة الروسية ستتميز بالطاقة العالية، ما سيسمح بإجراء مختلف الأنواع من التجارب واستيعاب تكنولوجيات جديدة وتطوير مواد وأدوية جديدة. وستعمل المحطة كمختبر دائم يتخصص في تطوير التكنولوجيات الفضائية.

ومن المنتظر أن تنطلق إلى الفضاء أول محطة فضائية روسية عام 2027، للمرة الأولى منذ انتهاء عمل آخر المحطات السوفيتية في التسعينات.

أما رواد الفضاء سيزورونها بحلول عام 2028 ويتوقع أن تباشر المحطة عملها بشكل كامل عام 2032.

المصدر: تاس