"روس كوسموس": التجارب الفضائية الحيوية ستنقل إلى المقطع الروسي في محطة الفضاء الدولية

سينقل جزء من البحوث الطبية الحيوية التي تجرى حاليا على متن محطة الفضاء الدولية إلى المقطع الروسي من المحطة "روس".

أعلن ذلك يوري سميرنوف المهندس الرائد في معهد الدراسات الطبية الحيوية ورئيس مختبر البرامج الطبية الحيوية على هامش منتدى Openbio العلمي.

يذكر أن كبير مصممي محطة الفضاء الروسية فلاديمير كوجيفنيكوف كان قد صرح لوكالة " تاس" في فبراير الماضي أن تشغيل وحدة الطاقة التابعة لمحطة الفضاء الروسية يخطط له نهاية عام 2027. أما بقية وحدات المحطة فسيتم إطلاقها أعوام 2028 – 2030.

وقال:" لقد وضعنا العام الجاري برامج البحوث الطبية الحيوية لمحطة الفضاء الروسية. وهناك بحوث جديدة اقترح بإجرائها بسبب تغيير مدار المحطة. وسيكون من الأفضل أن ينتقل جزء من اتجاهات البحوث التي تجري حاليا في المحطة الدولية إلى محطة الفضاء الروسية بعد انتهاء استخدامها".

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وأوضح قائلا:" أن البحوث ستطال بالمقام الأول السلامة الإشعاعية لأفراد طاقم المحطة الجديدة. كما يخطط لتركيز الاهتمام بتأثير الظروف المغناطيسية الخارقة على جسم الإنسان أثناء إقامة رواد الفضاء خارج مدار الأرض وعلى وجه الخصوص عند تحقيق برنامج استصلاح القمر والرحلات إلى الفضاء السحيق.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف كان قد صرح في وقت سابق لوكالة "تاس" الروسية أن المشاركة الروسية في مشروع محطة الفضاء الدولية ستتوقف على الحالة التقنية لقسمها الروسي وموعد نشر محطة الفضاء الدولية وبدء الرحلات الفضائية لرواد الفضاء الروس إليها.

جدير بالذكر أن منتدى Openbio لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية يعقد في الفترة ما بين 26 و29 سبتمبر في ضواحي مدينة نوفوسيبيرسك بغرب سيبيريا.

المصدر: تاس