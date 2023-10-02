بعد انقطاع.. روسيا تشارك بالمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" مشاركة وفدها في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي افتتح اليوم في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "يشارك وفد روس كوسموس في مؤتمر IAC 2023 الدولي لملاحة الفضائية الذي افتتح فعالياته في 2 أكتوبر في عاصمة أذربيجان باكو، ويترأس الوفد المدير العام للوكالة، يوري بوريسوف".

وأشارت "روس كوسموس" إلى أن وفدها سيشارك في حفل افتتاح المؤتمر وفي المعارض التي ستقام خلال فعالياته، كما سيشارك بوريسوف في الجلسات الحوارية مع رؤساء وكالات الفضاء الرائدة في العالم، حيث سيتطرق إلى قضايا استكشاف الفضاء والرحلات الفضائية المأهولة، والقضايا التي تتعلق بالحطام الفضائي، وقضايا تطوير الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

ونوهت الوكالة إلى وفدها سيعقد اجتماعات ثنائية مع وفود الدول الأخرى المشاركة في المؤتمر.

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والمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية هو حدث سنوي يعقد تحت رعاية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية (IAF) ، ويعتبر أحد أهم الأحداث السنوية التي تتعلق بقضايا الفضاء، وعام 2022 لم تشارك روسيا في المؤتمر، حيث تم حرمان معظم أعضاء وفدها من الحصول على تأشيرات السفر اللازمة لحضور المؤتمر، على الرغم من أن الاتحاد الروسي عضو في الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية منذ عام 1993 .

وتعقد فعاليات المؤتمرهذا العام في العاصمة الأذربيجانية باكو ما بين 2 و6 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها وفود من عدة بلدان، وممثلين عن وكالات الفضاء الدولية.

المصدر: تاس