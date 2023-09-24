صاروخ SpaceX ينقل 22 قمرا صناعيا ستارلينك إلى المدار

أفادت شركة سبيس إكس الأمريكية، بأنها أطلقت بنجاح صاروخ Falcon 9 محملا بـ 22 قمرا صناعيا من طراز ستارلينك.

ووفقا لبيان الشركة، تم بنجاح نشر هذه الأجهزة الفضائية الخاصة بالإنترنت، في المدار الفضائي القريب من الأرض.

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وبحسب ما ورد في البيان، تم إطلاق الصاروخ صباح الأحد (بتوقيت موسكو). وبثت شركة SpaceX عملية الإطلاق على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي X.

وقال بيان الشركة: "تم نقل 22 قمرا صناعيا من نوع ستارلينك إلى المدار".

ويشار إلى أن ستارلينك، هي شبكة أقمار صناعية مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في أي مكان على هذا الكوكب. ويتم تنفيذ المشروع من قبل شركة SpaceX التي يملكها إيلون ماسك منذ عام 2018. يوجد حاليا حوالي 4.2 ألف قمر صناعي من نوع ستارلينك في المدار.

في وقت سابق، أفاد موقع Cybernews.com بأن شركة سبيس إكس، فقدت 212 قمرا صناعيا في الفترة من 18 يوليو إلى 18 سبتمبر.

ووفقا لمعلومات الموقع، تزايد عدد الأقمار الصناعية المحترقة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع ملاحظة قفزة كبيرة منذ شهر يوليو. ومن غير الواضح ما إذا كان خروج هذه الأقمار الصناعية من مدارها قد تم التخطيط له أم أنه نجم عن خلل.

المصدر: نوفوستي