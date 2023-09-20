يمكن رؤيته في سماءنا .. مذنب نيشيمورا ينجو من الشمس ويرحل إلى الفضاء السحيق ليعود بعد 400 عام

نجا المذنب الأخضر المكتشف حديثا نيشيمورا، من لهيب الشمس التي اقترب منها، وجدد رحلته عائدا إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي.

وبمجرد ذهابه، لن يعود إلا بعد نحو 430 عاما. ولكن من الممكن أن يكون مرئيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، اعتمادا على المكان الذي تعيش فيه.

Green comet Nishimura survives its superheated slingshot around the sun. Will we get another chance to see it? https://t.co/VOIF7ZrJxw — Live Science (@LiveScience) September 19, 2023

SOME COMETS LIKE IT HOT: Yesterday, Sept. 17th, Comet Nishimura (C/2023 P1) made a close approach to the sun deep inside the orbit of Mercury (0.22 AU). The comet survived. Petr Horalek photographed it emerging intact from Mount Lysa in Sabinov, Slovakia: pic.twitter.com/7o8DVOFYjp — Alexander_Scott_Halbur (@AlexanderHalbur) September 18, 2023

وتم رصد المذنب نيشيمورا، المعروف أيضا باسم C/2023 P1، لأول مرة وهو يسبح بسرعة نحو الشمس في 12 أغسطس من قبل عالم الفلك الياباني الهاوي هيديو نيشيمورا.

ويتمتع الجسم الجليدي بتوهج أخضر ناجم عن وجود مستويات عالية من ثنائي الكربون في ذؤوبته، وهي سحابة من الغاز والغبار التي تحيط بنواته الصلبة.

Were you able to spot Comet Nishimura? 👀



Keep an eye out for other comets with the Sungrazer citizen science project, and help give insight into the Sun’s atmosphere! Learn more: https://t.co/SWtW3coLUdpic.twitter.com/5iOJF0JU4l — NASA Sun & Space (@NASASun) September 14, 2023

وأشار مسار المذنب في البداية إلى أنه ربما كان جسما بينجميا، مثل "أومواموا"، أو "المذنب 2I/بوريسوف"، الذي قام برحلته الأولى والأخيرة عبر النظام الشمسي.

ومع ذلك، كشفت المزيد من الملاحظات أن مداره في الواقع بيضاوي الشكل للغاية، وهو ما يدخله إلى النظام الشمسي الداخلي كل 430 عاما فقط قبل أن يدور حول الشمس ويعود إلى سحابة أورط - وهي خزان من المذنبات والأجسام الجليدية الأخرى خارج مدار نبتون.

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وفي 12 سبتمبر، وصل المذنب نيشيمورا إلى أقرب نقطة من الأرض، حيث مر على مسافة 125 مليون كيلومتر (78 مليون ميل) من الكوكب، أو ما يقارب 500 ضعف متوسط المسافة بين الأرض والقمر. وفي 17 سبتمبر، وصل المذنب إلى الحضيض، أو أقرب نقطة إلى الشمس، عندما اقترب إلى مسافة 33 مليون كيلومتر (20.5 مليون ميل) من نجمنا.

ويمكن للاقتراب الكبير من الشمس أن يكون مميتا للمذنبات. وقد تؤدي الحرارة والإشعاع المتزايدين إلى تحطمها إلى قطع أصغر. ومع ذلك، يبدو أن نيشيمورا قد خرج سالما في الغالب، وفقا لموقع Spaceweather.com.

وعندما يتحرك المذنب نيشيمورا بعيدا عن الشمس باتجاه الأرض قليلا، فإنه سيصبح أكثر سطوعا بشكل طفيف مع انعكاس المزيد من الضوء على ذؤوبته، والتي ستنمو قليلا من احتكاكه بالشمس. لكن هذا لا يعني بالضرورة أننا سنكون قادرين على رؤيته بشكل أفضل.

ووفقا للعلماء، فإن مسار المذنب وقربه من الشمس يجعله مرئيا بالقرب من الأفق قبل وقت قصير من شروق الشمس أو بعد وقت قصير من غروب الشمس. كما أنه أصبح خافتا كثيرا عما كان عليه عند اقترابه من الأرض، عندما أصبح مرئيا بوضوح بالعين المجردة. ونتيجة لذلك، فأنت بحاجة إلى تلسكوب قوي أو معدات تصوير فلكي متخصصة لالتقاط مشهد جيد للمذنب.

ويمكنك البحث عن المذنب في كوكبة الأسد قبل ساعة أو ساعتين من شروق الشمس. ويمكنك استخدام تطبيقات مثل Stellarium أو Star Walk أو TheSkyLive للمساعدة في تحديد موقعه.

والتقط المصور الفلكي بيتر هوراليك لقطة ضبابية لنيشيمورا في 17 سبتمبر فوق جبل ليسا في سلوفاكيا، بعد وقت قصير من وصول المذنب إلى أقرب نقطة له من الشمس، باستخدام معدات خاصة.

المصدر: لايف ساينس