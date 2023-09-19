قوته تعادل 22 قنبلة ذرية .. "ناسا" تحدد موعد اصطدام كويكب بالأرض وتستعد لتغيير مساره

كشف علماء وكالة "ناسا" أنهم في "المرحلة الأخيرة" من مهمتهم لتجنب اصطدام كويكب بالأرض بقوة تعادل 22 قنبلة ذرية.

ويعتقد العلماء أن يوم 24 سبتمبر 2182 يمثل اليوم الذي يمكن أن يضرب فيه الكويكب "بينو" (نسبة إلى اسم طائر مصري أسطوري) الأرض.

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وهذه الصخرة الفضائية تمر بالقرب من كوكبنا كل ست سنوات، لكنها ستكون في أقرب لقاء لها مع الأرض بعد 159 عاما من الآن.

وعلى الرغم من أن احتمالات وقوع ضربة كارثية تقدر بـ1 في 2700، إلا أن وكالة ناسا أطلقت مركبة فضائية إلى "بينو" قبل سبع سنوات لجمع عينات منه. ويأملون أن تساعدهم البيانات في إعدادهم، في حالة الحاجة، إلى مهمة تغيير مسار على غرار مهمة إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) التابعة لناسا، والتي نجحت في تغيير مدار قمر الكويكب الصغير ديمورفوس العام الماضي.

وستصل عينات الكويكب من مهمة OSIRIS-REx إلى الأرض هذا الأسبوع، وتهبط في صحراء يوتا في 24 سبتمبر.

وقال ريتش بيرنز، مدير مشروع OSIRIS-REx في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في غرينبيلت بولاية ميريلاند، لصحيفة "صنداي تلغراف": "نحن الآن في المرحلة الأخيرة من هذه الرحلة التي تستغرق سبع سنوات. ويشبه الأمر إلى حد كبير الأميال القليلة الأخيرة من سباق الماراثون، مع التقاء المشاعر مثل الفخر والفرح جنبا إلى جنب مع التركيز الحازم لإكمال السباق بشكل جيد".

ويبلغ عرض "بينو" نحو 492 م (أي نصف حجم ذلك الذي يفترض أنه أدى إلى انقراض الديناصورات)، لذا فهو ليس كبيرا بما يكفي للتسبب في انقراض عالمي.

OSIRIS-REx, NASA’s mission to land on an asteroid and bring back bits of Bennu, is set to return to Earth on 24 Sept.



NASA has been preparing by dropping a mock-up of OSIRIS-REx's sample capsule from an aircraft in the desert outside Salt Lake City. pic.twitter.com/oTdsEVERqC — National Space Centre (@spacecentre) September 17, 2023

وتقدر وكالة ناسا أنه يمكن أن يسبب حفرة صدمية يبلغ عرضها 9 كم ويحدث دمارا على مساحة نصف قطرها نحو 965 كم من موقع التحطم.

وبشكل عام، هناك احتمال واحد من 1750 أن يصطدم "بينو" بالأرض من الآن وحتى عام 2300.

وسيتم إطلاق العينات، الموجودة في كبسولة بحجم الثلاجة، إلى الأرض من مركبة الفضاء OSIRIS-REx بمجرد وصولها إلى مسافة 101388 كم (63000 ميل) من الكوكب.

On Sept. 13, take a virtual tour of #OSIRISREx's billion-mile journey to the asteroid Bennu and back, and get a sneak peek at the spacecraft's Sept. 24 sample return to Earth during a live @OpenSpaceProj tech demo on @Twitch!



Ask your questions and interact with our experts:… pic.twitter.com/taLXbMQVxT — NASA (@NASA) September 12, 2023

🚨 LIVE NOW: Tune in on @Twitch as we revisit OSIRIS-REx’s journey #ToBennuAndBack and discuss Sept. 24th sample delivery with @Openspaceproj data visualizations!



Join here: https://t.co/jVdBrjuOvdpic.twitter.com/72umdrS2xE — NASA Solar System (@NASASolarSystem) September 13, 2023

ويوجد على متن المركبة الفضائية ما يقدر بنحو 250غ، من المواد الصخرية التي تم جمعها من سطح "بينو" في عام 2020. وهي أول عينة كويكب لناسا وأكبر كمية يتم جمعها على الإطلاق في الفضاء.

وستدخل الكبسولة الغلاف الجوي للأرض في الساعة 3.42 مساء بتوقيت غرينتش يوم 24 سبتمبر، وتسافر بسرعة تقارب 45061 كم (28000 ميل) في الساعة، وتصل درجات الحرارة إلى ضعف درجة حرارة الحمم البركانية.

LIVE AT 4PM ET: Revisit #OSIRISREx’s historic billion-mile journey to Bennu, while also having a sneak peek at the upcoming sample return during a live tech demo on @Twitch! Bring your questions for this virtual tour with @NASA and @OpenSpaceProj. Join: https://t.co/H5VgygOMSgpic.twitter.com/hO0yQMLIEf — NASA Astrobiology: Exploring Life in the Universe (@NASAAstrobio) September 13, 2023

وسيتم بعد ذلك نشر المظلات لإبطاء سرعة الكبسولة إلى نحو 18 كم (11 ميلا) في الساعة حتى تتمكن من الهبوط بأمان في نطاق الاختبار والتدريب التابع لوزارة الدفاع في يوتا جنوب غرب سولت ليك سيتي.

ويجب انتشال الكبسولة من الأرض في أسرع وقت ممكن لتجنب تلويث العينة ببيئة الأرض. وبالإضافة إلى المساعدة في حماية الكوكب، فإن العينات المأخوذة من "بينو" يمكن أن تحتوي أيضا على أسرار حول أصل الحياة على الأرض.

وقال نيكولا فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية التابعة لناسا في واشنطن: "المواد الأصلية من الكويكب بينو ستساعد في تسليط الضوء على تكوين نظامنا الشمسي قبل 4.5 مليار سنة وربما حتى على كيفية بدء الحياة على الأرض".

المصدر: ميرور