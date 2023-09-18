علماء: المادة المظلمة تؤثر على المجرات كما أثرت منذ 13 مليار عام

قام الباحثون بدراسة طيف انبعاث المصادر الراديوية من مراكز المجرات القديمة لتحديد كتلة مجموعات المادة المظلمة حولها.

وتمكن فريق دولي من علماء الفلك لأول مرة من قياس كتلة "حلقات" المادة المظلمة التي تحيط بأكثر من 100 ثقب أسود بعيد، وخلصوا إلى أن طبيعة تأثير هذه المادة غير المرئية على نواة المجرة النشطة لم تتغير خلال 13 مليار سنة.

ونشر فريق العلماء نتائج دراستهم في مجلة The Astrophysical Journal العلمية، وجاء فيها: "لقد قمنا لأول مرة بقياس الكتلة النموذجية للمادة المظلمة التي أحاطت بالثقوب السوداء العملاقة في المجرات القديمة منذ حوالي 13 مليار سنة. ووجدنا أن هذه الكتل من المادة غير المرئية كانت أثقل بنحو 3 إلى 10 تريليونات مرة من الشمس، وهو ما يطابق قياسات حققها العلماء على النوى النشطة للمجرات الأقرب إلينا.

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هذا الاستنتاج توصلت إليه مجموعة من علماء الفيزياء الفلكية من اليابان والصين وإسبانيا، بقيادة البروفيسور نوبوناري كاشيكاوا من جامعة طوكيو، من خلال رصد عدد كبير من النجوم الزائفة (الكوازارات) القديمة، والتي نراها بالحالة التي كانت عليها قبل 13 مليار سنة تقريبا، أي في العصور الأولى للكون.

المصدر: تاس