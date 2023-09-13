"روس كوسموس" توسع نشاطها لتدريس علوم الفضاء في المدارس الروسية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تعمل على توسيع نشاطاتها في مجال افتتاح فصول لتدريس علوم الفضاء في المدارس الروسية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة: "ساهمت روس كوسموس حتى الآن بافتتاح أكثر من 150 صفا لتدريس علوم الفضاء في 109 مدارس في 31 منطقة روسية، ويشارك في هذه الصفوف 4500 طالب حاليا".

وأضاف البيان :"17 إقليم ومنطقة في روسيا انضمت هذا العام إلى مبادرتنا، لإدخال علوم الفضاء إلى المدارس، بما في ذلك مناطق آمور، وكالينينغراد، وريازان، وتشيليابينسك، ونوفوسيبيرسك، ونوفغورود، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وسيفاستوبول، وبيرم، وإقليم بريمورسكي، وأديغيا، وداغستان، وأوسيتيا الشمالية، وتتارستان، وتيفا، وأودمورتيا، ومنطقة يامالو-نينيتس".

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وأشار البيان، إلى أن "روس كوسموس" مستمرة في العمل على افتتاح فصول دراسية جديدة، لتدريس علوم الفضاء في المدارس الروسية، ولهذا الغرض تجري بانتظام دورات تدريبية للمدرسين، وتدعو الأساتذة والعاملين في قطاع التعليم لزيارة المرافق الفضائية للاطلاع على مجالات علوم الفضاء.

المصدر: فيستي