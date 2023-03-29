"روس كوسموس" تفتتح مخبرا لأبحاث الفضاء في جامعة روسية شهيرة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نيتها افتتاح مخبر متخصص في أبحاث وعلوم الفضاء في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "عام 2023 ستفتتح روس كوسموس مخبرا تابعا لها في جامعة الشرق الأقصى الفدرالية، وسيضم هذا المخبر مركزا أرضيا لتلقي ومعالجة البيانات التي ستستقبل من الفضاء".

ومن جهته قال رئيس الجامعة، بوريس كوروبيتس:"إنشاء مركز علم وتعليمي من قبل روس كوسموس في جامعتنا سيساعد الجامعة على تطوير مسار تعليمي يتعلق بالفضاء وصناعات الفضاء، أنا متأكد من أننا مع روس كوسموس سنكون قادرين على تدريب المهنيين وتطوير تقنيات عالية الجودة لمعالجة بيانات الأقمار الصناعية، والمساهمة في توسيع نطاق استخدام هذه التقنيات".

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وأشار كوروبيتس إلى أن وفدا من "روس كوسموس" زار الجامعة، وتم اعتماد المباني والأماكن التي سيتم فيها إنشاء المختبر المنشود، واختير المكان الذي سيتم فيه إنشاء مركز أرضي لمعالجة البيانات الفضائية، سيتم فيه تطوير معدات جديدة لمعالجة بيانات الأقمار الصناعية.

ويأتي تنفيذ المشروع المذكور في إطار التوجيهات التي أعطاها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي تهدف لخلق بيئة مريحة لتنفيذ مشاريع مبتكرة لتطوير التقنيات المتقدمة في العديد من المجالات مثل الفضاء والطب والإلكترونيات والتكنولوجيا الحيوية والطيران والنقل وغيرها.

المصدر: فيستي