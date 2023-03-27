روسيا تستعد لإطلاق قمر جديد لاستشعار الأرض عن بعد

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن الاستعدادات جارية لإطلاق قمر من أقمار "Condor" الجديدة المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "وصل إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية مؤخرا قمر Condor-FKA الروسي الجديد المخصص لاستشعار الأرض عن بعد، القمر نقل بواسطة طائرة من مكان تصنيعه إلى مطار إيغناتوف، ومن ثم نقلته سيارة خاصة إلى قاعدة الإطلاق".

وأضاف البيان "بعد وصول القمر إلى القاعدة بدأ المختصون التابعون لروس كوسموس هناك والباتعاون مع خبراء من شركة Mashinostroeniya التي صنعت القمر، بدؤوا بتحضير القمر لعملية الإطلاق، والتي من المخطط أن تنفذ في 27 مايو القادم".

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وأقمار "Condor" الروسية تنتمي لفئة الأقمار الصناعية الصغيرة المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، ويمكن استعمال هذه الأقمار في رسم خرائط لسطح الأرض، وعمليات الرصد البيئي واستكشاف الموارد الطبيعية.

وفي عامي 2013 و2014 كانت روسيا قد أطلقت قمرين من هذه الفئة، وتخطط مؤسسة "روس كوسموس" الروسية لإطلاق قمرين من الفئة المعدلة الجديدة Condor-FKA.

المصدر: تاس