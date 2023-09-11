الرواد الروس يسجلون اليوم رقما قياسيا جديدا في الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" اليوم الاثنين أن رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين سيسجلان اليوم رقما قياسيا جديدا في عالم الرحلات المأهولة على متن المحطة الفضائية .

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 سيسجل رائدا الفضاء، سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين رقما قياسيا جديدا بالنسبة لرواد الفضاء الروس، ويتعلق هذا الرقم بطول مدة الإقامة في المحطة الفضائية الدولية".

وأشار البيان إلى أن بروكوبييف وبيتيلين سيتمكنان اليوم وفي تمام الساعة 20:40:11 بتوقيت موسكو من كسر الرقم القياسي لأطول مدة إقامة للرواد الروس على المحطة، والتي كان قد سجله سابقا رائد الفضاء الروسي بيوتر دوبروف، إذ قضى على متن المحطة 355 يوما و3 ساعات و45 دقيقة و21 ثانية.

إقرأ المزيد

وصل سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين إلى المحطة الفضائية الدولية في سبتمبر العام الماضي، وكان من المفترض أن يعودا إلى الأرض قبل مدة لكن تقرر تمديد مدة إقامتهم في المحطة حتى 27 سبتمر 2023 بسبب ظهور مشكلات في مركبة Soyuz MS-22 التي كانت ستعيدهم إلى الأرض، لذا أرسلت مؤسسة "روس كوسموس" مركبة Soyuz MS-23 ليعودا على متنها.

المصدر: تاس