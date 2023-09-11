محطة الفضاء الدولية تستعد لاستقبال مركبة روسية مأهولة وتعدل مدارها

تم تعديل مدار محطة الفضاء الدولية لتشكيل ظروف باليستية تساعد في إطلاق مركبة "سويوز إم إس – 24" الروسية المأهولة وعودة مركبة "سويوز إم إس – 23" إلى الأرض.

وقالت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية في بيان صادر عنها: "تم تعديل مدار محطة الفضاء الدولية لضمان إطلاق مركبة "سويوز إم إس – 24" الروسية المأهولة وهبوط مركبة "سويوز إم إس – 23".

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وأوضح ناطق باسم المؤسسة الروسية أن الارتفاع المتوسط لمحطة الفضاء ازداد بـ3500 متر وبلغ 419.24 كيلومتر فوق سطح الأرض. وتم تحقيق تلك المناورة بواسطة محركات شاحنة "بروغريس إم إس – 24" الفضائية الروسية الملتحمة بالمحطة الفضائية. وتم تشغيل المحركات الساعة 21.52 يوم 10 سبتمبر بتوقيت موسكو.

يذكر أن طاقم محطة الفضاء الدولية يضم في الوقت الراهن الرواد الروس سيرغي بروكوبيف، دميتري بيتيلين، وقسطنطين بوريسوف ورائدي "ناسا" فرانك روبيو، وجاسمين موكبيلي ورائد وكالة الفضاء الأوروبية الدنماركي أنرياس موغنسن وكذلك الرائد الياباني ساتوسي فوروكاوا.

المصدر: تاس