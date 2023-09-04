المركبة الفضائية Crew Dragon تهبط بنجاح على المنصة العائمة قبالة ساحل فلوريدا

هبوط المركبة الفضائية Crew Dragon على المنصة المخصصة في المحيط قبالة ساحل فلوريدا

إقرأ المزيد

هبطت المركبة الفضائية Crew Dragon بنجاح صباح يوم الاثنين 4 سبتمبر،على المنصة العائمة في المحيط قبالة سواحل فلوريدا وعلى متنها طاقم "Crew 6".

ويذكر أن المركبة Crew Dragon كانت قد انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية يوم الأحد 3 سبتمبر الجاري، وعلى متنها أربعة رواد فضاء هم الروسي أندريه فيدياييف والإماراتي سلطان النيادي ورائدا ناسا ستيفن بوين ووارن وودي هوبورغ.

وتجدر الإشارة إلى أن طاقم "Crew 6"قضى ستة أشهر على متن المحطة الفضائية الدولية منذ شهر مارس الماضي. وخلال الأسبوع الماضي، رحب الطاقم بطاقم "Crew 7" الذي وصل إلى محطة الفضاء في 27 أغسطس الماضي وسلموا له المهام.

المصدر:RT