الروفر الهندي يكتشف آثار معادن على سطح القمر

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن المركبة الروبوتية التي أرسلتها إلى القطب الجنوبي للقمر عثرت على آثار للكبريت والمعادن.

وجاء في منشور صادر عن المنظمة: "أجرت مركبة Pragyan أول قياسات لتركيبة سطح القمر بالقرب من قطبه الجنوبي وعثرت على كبريت ومعادن مثل الألومنيوم والحديد هناك".

وأضاف البيان: "جهاز قياس طيف انبعاث الليزر الموجود على متن المركبة القمرية التي أرسلت خلال بعثة Chandrayaan-3 أجرى أول قياسات للتركيب العنصري لتربة سطح القمر بالقرب من قطبه الجنوبي، وتؤكد هذه القياسات بشكل لا لبس فيه وجود الكبريت في المنطقة، وهو أمر كان من المستحيل تحديده سابقا.. كشفت التحليلات الأولية وجود الألومنيوم والكبريت والكالسيوم والحديد والكروم والتيتانيوم على سطح القمر، وكشفت قياسات أخرى عن وجود المنغنيز والسيليكون والأكسجين".

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وجهاز قياس طيف انبعاث شرارة الليزر الموجود في المركبة الهندية القمرية هو تقنية تحلل تركيبة المواد عن طريق تعريضها لنبضات ليزر مكثفة، يتم تركيز نبضة الليزر على سطح مادة مثل الصخور أو التربة وينتج عنها بلازما، وبعد تحليل الأطوال الموجية للضوء يمكن تحديد نوع المادة التي تم تعرضها للإشعاع.

وكانت الهند قد أرسلت روفر Pragyan إلى الفضاء على متن مركبة Chandrayaan 3 ، وهبط الروفر على سطح القمر بفضل منصة الهبوط Vikram وقام بأول رحلة له هناك في 23 أغسطس.

وتبعا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية فإن الروفر سيعمل في منطقة القطب الجنوبي للقمر لمدة يوم قمري على الأقل (14 يوما أرضيا)، وتم اختيار منطقة عمل هذا الروفر بالذات لأن باقي المركبات الاستكشافية للدول الأخرى لم تستكشف هذه المنطقة، بل عملت على استكشاف المنطقة المحيطة بخط الاستواء القمر بشكل أساسي.

المصدر: فيستي