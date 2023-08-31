الروفر الهندي يلتقط صورة مميزة لسطح القمر

نشرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) صورة التقطها الروفر الفضائي Pragyan على سطح القمر.

وأشارت المنظمة إلى أن الروفر Pragyan تمكن من التقاط صورة مميزة لمنصة الهبوط Vikram التي أنزلته سابقا على سطح القمر، كما تظهر في الصورة بعض معدات المنصة كجهاز تحليل التربة القمرية ومقياس النشاط الزلزالي القمري.

وكتبت المنظمة في تعليق على الصورة "ابتسم من فضلك!اليوم التقطت مركبة Pragyan صورة لمنصة الهبوط Vikram".

وتبعا لـ (ISRO) فإن الصورة تم الحصول عليها بفضل الكاميرات المثبتة على الروفر، والتي تم تطويرها من قبل الخبراء التابعين لمختبر الأنظمة الإلكترونية الكهروبصرية الهندي.

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وكانت الهند قد أرسلت روفر Pragyan إلى الفضاء على متن مركبة Chandrayaan 3 ، وهبط الروفر على سطح القمر بفضل منصة الهبوط Vikram وقام بأول رحلة رحلة له هناك في 23 أغسطس.

وتبعا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية فإن الروفر سيعمل في منطقة القطب الجنوبي للقمر لمدة يوم قمري على الأقل (14 يوما أرضيا)، وتم اختيار منطقة عمل هذا الروفر بالذات لأن باقي المركبات الاستكشافية للدول الأخرى لم تستكشف هذه المنطقة، بل عملت على استكشاف المنطقة المحيطة بخط الاستواء القمر بشكل أساسي.

المصدر: فيستي