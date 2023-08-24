الروفر الهندي يقوم بأول ترحال له على سطح القمر

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن روفر Pragyan الذي أطلق ضمن مهمة Chandrayaan 3 قام بأول رحلة له على سطح القمر.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة:"روفر Pragyan الذي وصل في 23 أغسطس الجاري إلى القمر على متن مركبة Chandrayaan 3 نجح في القيام بأول تجوال له على سطح القمر".

وأضاف البيان: "نجح الروفر بالانفصال عن وحدة الهبوط الخاصة ونزل إلى سطح القمر، وتمت عملية فتح ألواحه الشمسية بنجاح، وهذه العملية استغرقت وقتا كون الجاذبية على سطح القمر ضعيفة جدا وكون الغبار المتطاير في أثناء عملية الهبوط استغرق وقتا ليستقر، ولكن بعدها نجح الروفر في القيام بأول رحلة له على سطح القمر".

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وأشارت منظمة أبحاث الفضاء الهندية إلى أن الروفر الذي يزن 26 كلغ سيعمل لمدة يوم قمري على الأقل (14 يوما أرضيا)، وتم اختيار منطقة عمل هذا الروفر بالذات لأن باقي المركبات الاستكشافية للدول الأخرى لم تستكشف هذه المنطقة، بل عملت على استكشاف المنطقة المحيطة بخط الاستواء القمر بشكل أساسي.

المصدر: فيستي