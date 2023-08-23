انطلاق سفينة الشحن الفضائية الروسية "بروغريس" إلى المحطة الدولية (فيديو)

انطلقت من مطار بايكونور الفضائي فجر اليوم سفينة الشحن الفضائية الروسية "بروغريس إم إس-24"، حاملة 2.5 طن من الوقود والمؤن والمعدات إلى محطة الفضاء الدولية.

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وجاء في بيان وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أنه بعد تسع دقائق انفصلت المركبة "بروغريس إم إس -24" عن صاروخ Soyuz-2.1a الذي حملها إلى الفضاء، ومن المنتظر أن تلتحم بوحدة "زفيزدا" في القطاع الروسي من المحطة الدولية في الساعة 6.50 صباح يوم الجمعة الـ25 من أغسطس الجاري.

وتحمل "بروغريس" إلى المحطة الفضائية الدولية 500 كغ من الوقود و420 لترا من الماء و40 كغ من غاز النتروجين المسال و1535 كغ من المعدات والأجهزة المختلفة اللازمة للتجارب.

كما تحمل مواد غذائية لرواد الفضاء الروس العاملين في المحطة الفضائية الدولية.

وكرّست هذه الرحلة للذكرى الـ300 لتأسيس مدينة يكاتيرينبورغ، والذكرى المئوية لميلاد العالم الروسي فلاديمير أوتكين، أبي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والمركبات الفضائية، حيث رسمت على السفينة صور يكاتيرينبورغ والعالم أوتكين.

المصدر: "تاس"