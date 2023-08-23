مركبة برسفرنس المريخية ترصد بقعة شمسية كبيرة ستكون مرئية قريبا من الأرض

قدمت المركبة المريخية الفضائية برسفرنس Perseverence التابعة لناسا نظرة خاطفة لرقعة من الشمس مثيرة للاهتمام ولم تكن مرئية من الأرض آنذاك، وبعد أيام قليلة، سيمكن رصدها من كوكبنا.

وتقوم برسفيرنس بتصوير الشمس يوميا باستخدام نظام الكاميرا Mastcam-Z لقياس كمية الغبار الموجود في الغلاف الجوي للمريخ. وقد التقط هذا الجهد بقعة شمسية كبيرة تتحرك عبر القرص الشمسي في أواخر الأسبوع الماضي وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لموقع SpaceWeather.com.

Perseverance Mars rover spies big sunspot rotating toward Earth (photos) https://t.co/F5UTzH4dBJpic.twitter.com/JgIwGoqYqk — SPACE.com (@SPACEdotcom) August 21, 2023

وكتب الموقع في منشور يسلط الضوء على صور البقع الشمسية: "نظرا لأن المريخ يدور حول الجانب البعيد من الشمس، يمكن لبرسفيرنس رؤية البقع الشمسية القريبة قبل أكثر من أسبوع من رؤيتنا لذلك. واعتبر هذا التحذير الخاص بك لمدة أسبوع واحد: بقعة شمسية كبيرة قادمة".

NASA/JPL-Caltech/ASU

البقع الشمسية هي مناطق مظلمة وباردة نسبيا حيث يكون المجال المغناطيسي للشمس قويا بشكل خاص.

وتعمل هذه البقع عادة بمثابة منصات إطلاق للتوهجات الشمسية (انفجارات إشعاعات عالية الطاقة) والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CME انفجارات ضخمة من البلازما الشمسية)، ولهذا السبب تُعرف أيضا باسم "المناطق النشطة".

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ويمكن أن تؤثر التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية التي تضرب الأرض على الملاحة عبر الأقمار الصناعية وتعطل شبكات الطاقة، من بين أمور أخرى، لذا فإن تتبع حركة البقع الشمسية هو أكثر من مجرد اهتمام أكاديمي.

ويعد التحديق بالشمس مهمة جانبية لبرسفيرنس، حيث تتمثل المهام الرئيسية للمركبة في البحث عن أدلة على وجود حياة على المريخ وجمع العشرات من العينات التي ستتم إعادتها إلى الأرض في وقت ما في العقد المقبل من خلال حملة مهمة مشتركة بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية.

المصدر: سبيس