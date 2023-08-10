رواد "روس كوسموس" ينجزون مهمة أخرى في الفضاء المفتوح

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن روادها المتواجدين في المحطة الفضائية الدولية خرجوا من المحطة ونفذوا مهمة أخرى في الفضاء المفتوح.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "أتمّ رائدا الفضاء الروسيان سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين مهمة جديدة في الفضاء المفتوح.. الرائدان خرجا من المحطة في التاسع من أغسطس الجاري تمام الساعة 17:45 بتوقيت موسكو، وعملا في الفضاء المفتوح لـ 6 ساعات و35 دقيقة، بروكوبييف كان مرتديا بزّة Orlan-MKS ذات الرقم 5، أما بيتيلين فقد ارتدى بزة Orlan-MKS ذات الرقم 4".

وأثناء المهمة المذكورة قام الرائدان بتثبيت دروع حماية من النيازك الصغيرة على وحدة Rassvet الروسية التابعة للمحطة، كما ثبتا على ذراع ERA الآلية التابعة للمحطة قبضات مخصصة لنقل الرواد واختبرا عمل الذراع.

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وبالنسبة لسرغي بروكوبييف، كانت هذه ثامن مهمة ينفذها في الفضاء المفتوح، أما زميله بيتيلين فكانت هذه سادس مهمة ينفذها في الفضاء المفتوح خلال مسيرته الفضائية.

المصدر: فيستي