مركبة "بروغريس" الروسية تجنّب المحطة الفضائية الاصطدام بالحطام الفضائي

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن المحطة الفضائية الدولية اعتمدت على محركات مركبة Progress MS-22 الملتحمة بها لتغيير مدارها وتجنّب الحطام الفضائي.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "في الخامس من أغسطس الجاري تم استخدام المحركات النفاثة في مركبة Progress MS-22 الملتحمة بالمحطة لتغيير مدار المحطة لتجنّب الحطام الفضائي".

وأضاف البيان: "محركات المركبة بدأت في العمل يومها في تمام الساعة 05:03 بتوقيت موسكو، وعملت لمدة 196 ثانية، ونتيجة لذلك ازداد ارتفاع مدار المحطة ليصبح بعيدا عن الأرض بمقدار 416.4 كلم".

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وتجدر الإشارة إلى أن مدار المحطة الفضائية الدولية كان قد خضع للتعديل أيضا نهاية يوليو الماضي، وذلك لتوفير الظروف الملائمة لاستقبال مركبة Soyuz MS-24 وتحضيرا لانفصال مركبة Soyuz MS-23 عن المحطة وعودتها إلى الأرض.

المصدر: فيستي