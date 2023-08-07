روسيا تطلق مركبتها القمرية قريبا

ذكرت وكالات إعلام روسية أن مركبة Luna-25 الروسية المخصصة لدراسة القمر من المخطط أن تطلق إلى الفضاء في النصف الأول من أغسطس الجاري.

وأشارت وكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن المعلومات التي تتوفر لديها تشير إلى أن إطلاق مركبة Luna-25 من المفترض أن يتم في 11 أغسطس الجاري.

وجاء في منشور للوكالة: "تم تحديد الـ 11 من أغسطس الجاري كموعد لإطلاق مركبة Luna-25 على متن صاروخ Soyuz-2.1b، الصاروخ والمركبة سيطلقان من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي في اليوم المذكور تمام الساعة 02:10 بتوقيت موسكو، والموعد الاحتياطي للإطلاق سيكون 12 أغسطس تمام الساعة 02:35 بتوقيت موسكو".

وبعد إطلاق الصاروخ من المفترض أن تحمل وحدة التسريع الموجودة على متنه مركبة Luna-25 إلى مسار معين، وبعد انفصال المركبة عن وحدة التسريع ستحلق في الفضاء متجهة نحو القمر لتدور حوله عدة أيام ومن ثم تهبط على سطحه.

إقرأ المزيد

وتتركز المهمة الأساسية لمركبة Luna-25 على تنفيذ عملية هبوط سلس على سطح القمر وإجراء دراسات لقطبه الجنوبي، إذ اختيرت المنطقة التي تقع شمال فوهة بوغسلافسكي هناك لتكون منطقة الهبوط الأساسية، كما قد تكون المنطقة الواقعة جنوب غرب فوهة مانزيني على القمر خيارا احتياطيا لموقع الهبوط.

أما مهمة Luna-26 التي ستليها والتي ستبدأ عام 2024 فسيكون هدفها إجراء مسح لسطح القمر بالكامل تقريبا، وستلي هذه المهمة مهمتا Luna-27 وLuna-28 في عامي 2027 و2028.

المصدر: وكالات روسية