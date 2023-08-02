الولايات المتحدة تطلق آخر صاروخ Antares مزود بمحرك روسي

أعلنت شركة Northrop Grumman الأمريكية أنها نفذت عملية إطلاق آخر صاروخ فضائي من نوع Antares مزود بمحرك RD-181 الروسي الصنع.

وأشارت الشركة إلى أن الصاروخ المذكور أطلق في 1 أغسطس تمام الساعة 20:31 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (2 أغسطس، تمام الساعة 03:31 بتوقيت موسكو) من قاعدة فضائية في فيرجينيا، وحمل على متنه مركبة Cygnus التي ستتوجه إلى المحطة الفضائية الدولية.

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ومن المفترض أن تصل مركبة Cygnus إلى المحطة في 4 أغسطس الجاري حوالي الساعة 04:30 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (11:30 بتوقيت موسكو)، حاملة على متنها نحو 3.7 طن من المواد الغذائية والمياه والمعدات التي ستستخدم في إجراء التجارب العلمية.

وفي مارس 2022 كانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أعلنت أنها قررت إيقاف توريد محركات صواريخ الفضاء RD-181 إلى الولايات المتحدة والتي تستخدم مع صواريخ Antares وAtlas V، وفي أغسطس من العام نفسه أبرمت شركة Northrop Grumman اتفاقية مع شركة Firefly Aerospace الأمريكية لتحديث المرحلة الأولى من صاروخ Antares واستبدال المحركات الروسية بمحركات أمريكية الصنع.

المصدر: تاس+وكالات روسية