روسيا تستعد لإطلاق صواريخ Angara المعدّلة من مطار "فوستوتشني" الفضائي

أعلن مركز "خرونيتشيف" الروسي لصناعات الفضاء أن الاستعدادات جارية لإطلاق صواريخ Angara المعدّلة من مطار "فوستوشني" الفضائي.

وحول الموضوع قال المدير العام للمركز، أليكسي فاروتشكو: "العمل جار على إنتاج صواريخ Angara-A5 التي سيتم إطلاقها من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي، ومن المقرر أن يرسل أول صاروخ إلى المطار المذكور ليتم إطلاقه إلى الفضاء خريف العام الجاري".

وأضاف: "عمليات تجميع واختبار كتل صواريخ Angara المخصصة لمطار فوستوتشني تجري حاليا في مواقع الإنتاج التابعة لمؤسسة بالوت بمدينة أومسك الروسية.. العمل جار على قدم وساق".

وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية المعدلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

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أما "فوستوتشني" فهو مطار مخصص لإطلاق الصواريخ الفضائية ويقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته الدولة للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

وفي يونيو 2019 بدأت روسيا المرحلة الثانية من توسيع منشآت المطار بهدف بناء منصات ومجمع جديد لإطلاق صواريخ Angara الفضائية الثقيلة منه، وبدأ تركيب المعدات التقنية في تلك المنشآت في ديسمبر من العام نفسه.

المصدر: وكالات روسية