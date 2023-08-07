الهند تنشر اللقطات الأولى التي وثقتها مركبتها القمرية الجديدة

نشرت وكالة الفضاء الهندية الصور الأولى التي وثقتها مركبة Chandrayaan-3 المخصصة لاستكشاف القمر.

ويظهر في المقاطع التي نشرتها وكالة الفضاء الهندية جانب من مركبة Chandrayaan-3 وسطح القمر المليء بالفوهات، إذ أعلنت الوكالة أن هذه اللقطات كانت قد وثقت في 5 أغسطس الجاري عندما دخلت المركبة المدار القمري.

أطلقت الهند مركبة Chandrayaan-3 إلى الفضاء في 14 يوليو الماضي، ومن المفترض أن تهبط المركبة على سطح القمر ما بين 23 و24 أغسطس الجاري لتقوم باستكشافه، لتصبح الهند بذلك رابع دولة تهبط مركباتها الفضائية على القمر.

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وتجدر الإشارة إلى أن الهند كانت قد أطلقت مركبة Chandrayan-1 الفضائية نحو القمر في نوفمبر 2008، وبقيت هذه المركبة تعمل في مدار حول القمر حتى أغسطس عام 2009، وفي يوليو 2019 أطلقت بعثتها القمرية الثانية Chandrayaan-2، والتي كان من المخطط في إطارها أن تهبط المركبة على سطح القمر، لكن في 7 سبتمبر من العام نفسه فقد الاتصال مع تلك المركبة عندما كانت على ارتفاع 2.1 كلم عن سطحه، وأعلن بعدها عن تحطمها أثناء محاولة هبوطها هناك.

المصدر: فيستي