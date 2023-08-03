الصين تطور مركبة لاستكشاف المياه في القطب الجنوبي للقمر

ذكرت مجلة Space: Science & Technology أن الصين تعمل على تطوير مركبة خاصة لاستكشاف المياه والعناصر الطبيعية في القطب الجنوبي للقمر.

وتبعا للمجلة فإن الصين سترسل مركبة Chang'e-7 إلى القطب الجنوبي للقمر لدراسة ما يسمى بـ "فوهات الظلام الأبدي" الموجودة هناك والتي لا يصل ضوء الشمس إلى قاعها أبدا، والمفترض أن تحتوي على مياه متجمدة.

وأشارت المجلة إلى أن الصين تخطط لإطلاق مركبة Chang'e-6 عام 2024 لجمع عينات التربة من الجانب البعيد من القمر، وفي عام 2026 من المفترض أن تطلق مركبة Chang'e-7 إلى القطب الجنوبي من القمر حيث ستدرس هذه المركبة توزع الجليد المائي وستقوم بدراسات على مناطق الظلام الدائم هناك.

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ويعتقد المتخصصون من مركز علوم الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم والمركز الهندسي لبرنامج استكشاف القمر التابع لإدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أن مركبة Chang'e-7 وعلى عكس المركبات القمرية التقليدية ستكون قادرة على الوصول إلى قاع فوهة البركان الموجود في القطب الجنوبي من القمر، وإذا تمكن محلل جزيئات الماء المثبت على مسبارها من اكتشاف جزيئات الماء في طبقة من الصقيع على سطح القمر فسيقوم المسبار بأخذ عينة من الجليد باستخدام أداة حفر خاصة وسيتم تحليل تلك العينة.

ومن المفترض أن تظهر نتائج الدراسات ما إذا كانت التربة القمرية تحتوي على الماء والأمونيا ومواد طبيعية أخرى.

المصدر: فيستي