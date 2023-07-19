فنزويلا تساهم في إنشاء محطة قمرية روسية صينية

وقّعت وكالة الفضاء الفنزويلية وإدارة الفضاء الصينية القومية في كاراكاس بيانا مشتركا بشأن التعاون في مجال دراسة الفضاء ومشاركة فنزويلا في مشروع المحطة القمرية الدولية.

ومعلوم أن هذه المحطة القمرية الدولية تنوي إنشاءها الصين وروسيا.

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أعلنت ذلك الثلاثاء 18 يوليو وزيرة العلم والتكنولوجيات الفنزويلية غابرييلا هيمينس. وقالت الوزيرة في مراسم توقيع الاتفاقية إن فنزويلا والصين وقعتا بيانا مشتركا بشأن المحطة القمرية الدولية والفضاء السحيق وتدشن جمهورية فنزويلا وجمهورية الصين الشعبية بذلك مرحلة جديدة من التعاون في مجال دراسة الفضاء. وأشارت هيمينس إلى أن فنزويلا أصبحت الدولة الأولى في القارة الأمريكية التي انضمت إلى هذا المشروع الهام. وأضافت الوزيرة الفنزويلية قائلة إن "التحالف الإستراتيجي بين فنزويلا والصين يشمل شتى جوانب التعاون ويدل على الإقرار بالجهود التي تبذلها الحكومة الفنزويلية من أجل تطوير العلم في بلادنا".

يذكر أن البيان المشترك يتيح للصين فرصة استخدام محطة مراقبة الفضاء في فنزويلا.

وقد أشاد مدير عام إدارة الفضاء الصينية القومية سوي هولان بالتعاون بين فنزويلا والصين الذي يسهم في إجراء البحوث العلمية وإطلاق المحطات الفضائية إلى القمر ونقل الأجهزة العلمية وإجراء التجارب العلمية والتقنية والمبادلات وتحليل المعلومات والتعاون في مجال التعليم.

جدير بالذكر أنه يُتوقع أن تُنشر المحطة الفضائية القمرية الدولية على مرحلتين في الفترة من عام 2025 إلى عام 2035. وستضم المحطة وحدات البحوث والطاقة والاقلاع والهبوط والوحدتين المدارية والتجريبية ومركز القيادة والقمر الصناعي ومحطة الرصد والاتصالات.

المصدر: تاس