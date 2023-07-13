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الصين تخطط لاستخدام صاروخيْن فضائييْن في البعثة القمرية عام 2030

الفضاء

الصين تخطط لاستخدام صاروخيْن فضائييْن في البعثة القمرية عام 2030
thechinaproject.com
صورة أرشيفية
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تنوي الصين أن تستخدم في البعثة القمرية المأهولة المخطط لتحقيقها عام 2030 صاروخين فضائيين.

أحدهما يُطلق المركبة المأهولة وثانيهما يقوم بإيصال منصة الهبوط إلى مدار القمر. أعلن ذلك نائب كبير المهندسين في برنامج الرحلات الفضائية المأهولة جان هايلانغ في المنتدى الجو- فضائي الذي يعقد حاليا في ووهان الصينية.

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وأوضح المهندس الصيني أن التحام المركبة الفضائية المأهولة مع منصة الهبوط ستتحقق في مدار القمر حيث سينتقل رواد الفضاء من المركبة إلى منصة الهبوط التي ستهبط لاحقا على سطح القمر، وبعد انتهاء البعثة ستقوم المنصة بإيصال رواد الفضاء إلى مركبتهم الفضائية التي ستُعيدهم إلى الأرض.

وكشف جان هايلانغ في المنتدى عن مجسمات لصاروخ "جان جين -10" ومنصة الهبوط والروفر القمري وغيرها من المعدات الفضائية.

يذكر أن مجلس الدولة الصيني أقر في يناير عام 2004 البرنامج القمري الصيني الذي يقضي بتحقيق البعثة القمرية المأهولة بحلول عام 2030 وإنشاء محطة على سطح القمر بحلول منتصف القرن.

المصدر: تاس

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