اليابان تنوي إطلاق مسبار لدراسة تضاريس القمر في أغسطس المقبل

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية أنها تنوي أن تطلق في 26 أغسطس المقبل مسبار SLIM لدراسة تضاريس القمر وذلك بالتعاون مع شركة Mitsubishi Heavy Industries اليابانية.

وسيتم إطلاق المسبار إلى القمر بواسطة صاروخ H2A الياباني الصنع. أفادت بذلك وكالة Kyodo اليابانية التي قالت إن ارتفاع المسبار الذي يخصص لدراسة تضاريس القمر وحفراتها يبلغ 2.4 متر، ووزنه 200 كيلوغرام. وأضافت أن المسبار سيعتمد تكنولوجيات تستخدم في أنظمة التعرف على الوجوه. وتم تزويد SLIM بكاميرا خاصة تسمح بقياس كمية الحديد وغيره من المعادن التي تحتوي عليها الصخور القمرية.

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ويتوقع ان تستخدم المعلومات التي سيتم الحصول عليها في إطار برنامج "أرتيمس" الأمريكي القمري.

يذكر أنه كان يخطط أولا لإطلاق المسبار في مايو الماضي. لكن فشل إطلاق الصاروخ الفضائي الياباني الثقيل H3 أجبر اليابانيين على تأجيل موعد إطلاق المسبار القمري. وفي حال نجاح البعثة ستصبح اليابان الدولة الرابعة بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين التي هبط مسبارها على سطح القمر.

جدير بالذكر أن شركة Ispace اليابانية الخاصة أطلقت في أبريل الماضي مسبار Hakuto-R القمري، لكنه تحطم وانقطع الاتصال به عند هبوطه على سطح القمر.

المصدر: تاس