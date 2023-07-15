صاروخ فضائي ياباني ينفجر أثناء اختبار محركه

انفجر الجمعة 14 يوليو صاروخ Epsilon S الذي تصنعه وكالة الدراسات الفضائية اليابانية في أثناء اختبار المرحلة الثانية للصاروخ.

وقع الانفجار خلال البث المباشر الذي تناقلته قناة NVSlive اليابانية على "يوتيوب". وقد انفجر الصاروخ بعد مرور دقيقة واحدة من بدء اختبار محركه. وأفادت القناة بان أحدا لم يتضرر نتيجة الانفجار.

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يذكر أن الوكالة اليابانية أطلقت منذ عام 2013 ستة صواريخ فضائية من طراز Epsilon، بينها 5 إطلاقات ناجحة وإطلاق واحد فاشل. وقد تم تصميم صاروخ Epsilon الثلاثي المراحل والعامل بالوقود الصلب من قبل وكالة الدراسات الفضائية اليابانية بالتعاون مع شركة الطائرات IHI .

أما Epsilon S المطور والمزود بالغطاء الانسيابي الجديد فيفترض أن يحل محل صاروخ Epsilon. ويتوقع أن يبدأ استخدام الصاروخ الجديد عام 2024.

يبلغ طول الصاروخ 26 مترا، وقطره 2.5 متر، وحمولته تتراوح بين 590 و700 كلغ.

المصدر: تاس