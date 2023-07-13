نجاح الاختبارات الأرضية لمسبار "لونا - 25" القمري الروسي

أنجزت في مطار "فوستوتشني" الفضائي جميع الاختبارات الأرضية لمسبار" لونا -25"، بصفته أول بعثة قمرية في روسيا المعاصرة.

أفادت بذلك الخدمة الصحفية في شركة "لافوتشكين" الروسية الفضائية المصنعة للمسبار، مشيرة إلى أن مجمع مطار "فوستوتشني" الفضائي مستعد لإجراء الاختبار الجوي للمسبار.

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يذكر أن الغاية من من بعثة "لونا – 25" القمرية الروسية هي إرسال المسبار إلى القمر حيث سيهبط في منطقة قطبه الجنوبي بالقرب من حفرة "بوغوسلافسكي.

وكانت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن إطلاق البعثة الفضائية تم تأجيله من يوليو الجاري إلى أغسطس المقبل بسبب اتخاذ خطوات إضافية رامية إلى تحقيق أمان البعثة، بما في ذلك التأكد من جاهزية المعدات الأرضية في مطار "فوستوتشني" الفضائي وضمان التشغيل المستقر لكل وسائل التحكم في المسبار في مراحل تعديل مساره وهبوطه على سطح القمر.

يذكر أن شركة RocketTrip السياحية الروسية كانت قد أفادت في يونيو الماضي بأن مسبار "لونا – 25" سيطلق إلى القمر من مطار "فوستوتشني" الفضائي في 11 أغسطس المقبل.

المصدر: تاس