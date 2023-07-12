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مسبار "لونا – 25" القمري الروسي يصل مطار "فوستوتشني"

الفضاء

مسبار
laspace.ru
مسبار "لونا - 25" الروسي
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وصل مسبار "لونا – 25 " التابع لأول بعثة قمرية في تاريخ روسيا المعاصرة يوم 11 يوليو إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي بشرق روسيا.

أفاد بذلك الثلاثاء 11 يوليو ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وقال أن المسبار تم اليوم نقله جوا  إلى مطار "فوستوتشني".

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ويشار إلى أن المسبار خضع قبل إرساله إلى المطار الفضائي لاختبارات التسليم والاستلام في شركة "لافوتشكين" الروسية الفضائية التي تولت تصنيعه. وسيخضع المسبار في مطار "فوستوتشني" الفضائي لاختبارات أرضية، ثم سيتم تثبيته على وحدة التسريع "فريغات" التي سترسله إلى القمر بعد إطلاق الصاروخ والوصول إلى مدار الأرض.

يذكر أن الغاية من البعثة القمرية الروسية "لونا – 25" هي دراسة سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي. ويتوقع أن يهبط المسبار بالقرب من حفرة "بوغوسلافسكي" القمرية.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أولا أن يطلق مسبار "لونا – 25" إلى القمر عام 2022. ثم اتخذ قرار بتأجيل إطلاقه إلى عام 2023. وأفادت "روس كوسموس" في فبراير الماضي بأن المسبار القمري سيطلق في 13 يوليو عام 2023، ثم تم تأجيل إطلاقه إلى أغسطس المقبل.

المصدر: تاس

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