يوري بوريسوف: نسبة نجاح هبوط المحطات القمرية في القطب الجنوبي للقمر تصل إلى 70%

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية إن نسبة نجاح بعثات قمرية كبعثة "لونا – 25" القمرية الروسية في العالم تبلغ 70%.

جاء ذلك على لسانه في اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة 30 يونيو الماضي، حيث قال:"إننا ننتظر إطلاق مسبار قمري جديد، ويعني ذلك عودتنا إلى القمر بعد ما يقرب من 50 عاما. وتقضي هذه البعثة بهبوط المسبار على سطح القمر في منطقة القطب الجنوبي، ما لم يفعله أي أحد في العالم قبلنا. لكن مثل هذه البعثة محفوفة دائما بأخطار، ونقيّم نسبة نجاحها بـ 70%.

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وحسب بوريسوف يعمل العلماء الروس في الوقت الراهن على محاكاة عملية الهبوط لاستبعاد كل المفاجآت الممكنة التي قد تحدث على القمر. وقال: "نتمنى أن تتكلل بعثتنا بالنجاح".

يذكر أن محطة "لونا – 25" يجب أن تصبح أول جهاز فضائي في روسيا المعاصرة يرسل إلى القمر. والغاية من المشروع هي إرسال مسبار أوتوماتيكي علمي لإجراء دراسات في منطقة القطب الجنوبي القمري. ويخطط لأن يهبط المسبار بالقرب من حفرة "بوغوسلافسكي".

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن إطلاق البعثة القمرية مؤجل من يوليو الجاري إلى أغسطس المقبل، وذلك لاستبعاد الأخطار المحتملة.

وأعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن مسبار "لونا – 25" سيطلق إلى القمر في 11 أغسطس المقبل من مطار "فوستوتشني" الفضائي في شرق روسيا.

المصدر: تاس