شركة روسية تقوم بتجربة منظومة فيديو أثناء إطلاق صاروخ فضائي (فيديو)

أجرت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بالتعاون مع شركة "الأنظمة المدارية الروسية" في 27 يونيو الماضي تجربة منظومة "أوبزور" (مراقبة، مشاهدة)*.

وذلك لتوثيق عملية انفصال الحمولة الأساسية والمرافقة عن الصاروخ الفضائي بالفيديو. وقد صوّرت منظومة "أوبزور" الروسية بالفيديو عملية انفصال القمر الصناعي "ميتيور – إم" وعدد من الأقمار الصناعية الصغيرة من طراز "كوبسايت" من تصنيع الجامعات الروسية التي تدخل مجمع "أونيفيرسايت" الفضائي الجامعي، وأرسلت المنظومة معلومات الفيديو إلى المحطات الأرضية التابعة للشركة والمؤسسات الشريكة لها.

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وقد تم تأكيد كل المواصفات المعلنة واللازمة لتحقيق التجربة في ظروف الفضاء الطبيعية.

يذكر أن القمر الصناعي الروسي "ميوتيور – إم" رقم 2 و3 تم إطلاقه يوم 27 يونيو الماضي من مطار "فوستوتشني" الفضائي بصاروخ " سويوز-2.1بي"، وحمل الصاروخ إلى مدار الأرض إلى جانب القمر الصناعي "ميوتيور – إم" 16 قمرا صناعيا "كوبسايت" بموجب مشروع "سبيس – بي" و9 أقمار صناعية صغيرة بموجب برنامج "أونيفرسايت" الجامعي و17 قمرا صناعيا صغيرا في مصلحة الشركات الروسية والأجنبية. وانفصلت الحمولة الأساسية والمرافقة عن الصاروخ بعد مرور 9 دقائق على إطلاقه.

المصدر: روس كوسموس