روسيا تطلق 43 قمرا صناعيا دفعة واحدة من مطار "فوستوتشني"

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تستعد لإطلاق 43 قمرا صناعيا دفعة واحدة من مطار "فوستوتشني" الفضائي غدا.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "جرت في مطار فوستوتشني الفضائي عملية نقل صاروخ Soyuz-2.1b وتثبيته على منصة الإطلاق C1، الصاروخ سيحمل إلى الفضاء قمر Meteor-M No. 2-3 و42 قمرا صناعيا صغيرا آخر".

وأضاف البيان:"الصاروخ من المفترض أن يطلق من فوستوتشني يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري، تمام الساعة 14:34 بتوقيت موسكو، قمر Meteor-M No. 2-3 الذي سيحمله هذا الصاروخ إلى الفضاء مصمم لدراسة موارد الأرض، ودراسة تأثيرات الأشعة الشمسية في الفضاء القريب من كوكبنا، وجهّز بتقنيات تساعد في عمليات البحث والإنقاذ، وبالمقارنة مع قمر Meteor-M No. 2-2 فإن هذا القمر حصل على رادارات وهوائيات نشطة ومعدات تسمح له بمراقبة الأرض في جميع ظروف الطقس، ومراقبة الظواهر الفيزيائية المرتبطة بالشمس".

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وكانت روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن الٌمار الـ 42 التي ستطلق مع قمر Meteor الجديد ستضم 16 قمرا نانويا تم تطويرها من قبل طلاب جامعات روسية في إطار مشروع Space-Pi، و9 أقمار طورت في إطار برنامج UniverSat التابع لـ"روس كوسموس"، و17 قمرا صغيرا طورت لصالح عملاء روس وأجانب.

المصدر: تاس