روسيا تصنع محركا جديدا لصواريخ Soyuz-5 الفضائية الثقيلة بقوة 246 ألف حصان

أعلنت شركة "إينيرغوماش" الروسية عن نجاحها بتصنيع محركات جديدة تعمل بالوقود السائل لصواريخ Soyuz-5 الفضائية الثقيلة المخصصة للرحلات البعيدة بقوة 246 ألف حصان.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "استكملت شركتنا في يونيو الجاري تصنيع أول محرك RD-171MV يعمل بالوقود السائل لاختبارات الطيران الأولى لصاروخ Soyuz-5 الفضائي الجديد، ونستكمل علمية تجميع وتصنيع المحركين الثاني والثالث لهذا النوع من الصواريخ".

ومن جهتها أشارت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية إلى أن العمل على تطوير محركات RD-171MV المخصصة لصواريخ الفضاء الجديدة بدأ منذ عام 2017، وحتى الآن أجريت أكثر من 20 اختبار احتراق على تلك المحركات.

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ولفتت "روس كوسموس" إلى أن المرحلة الثانية من اختبارات المحركات الجديدة ستجرى بالتعاون بين عدة مؤسسات مختصة، قبل تسليمها لتركيبها على الصواريخ الجديدة.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن وزن محرك RD-171MV يبلغ 10300 كغ، وقوته 246 ألف حصان، وقوة دفعه 800 طن.

المصدر: فيستي