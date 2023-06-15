SR Space تخطط لتكون أول شركة روسية خاصة ترسل صاروخا إلى الفضاء

أعلنت شركة SR Space أنها تزمع أن تكون أول شركة روسية خاصة ترسل صواريخ فضائية إلى مدارات حول الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحافية للشركة: "تخطط SR Space التي كانت معروفة باسم "Success Rockets" سابقا للتعاون مع شركة Т1 القابضة بهدف إطلاق صاروخ فضائي إلى مدار يزيد ارتفاعه عن 100 كلم، ومن المنوي إطلاق الصاروخ نهاية عام 2023".

وأضاف البيان: "من المفترض أن يصل الصاروخ إلى ارتفاع يزيد عن 100 كلم، وسيحمل على متنه جهاز إرسال خاص، وعند وصول جهاز الإرسال إلى وجهته النهائية سيرسل إشارات نحو الأرض، وستستقبل تلك الإشارات طائرات مسيرة طورتها SR Spac".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصاروخ الذي ستطلقه الشركة المذكورة سيكون طوله 5.17 م، وقطره 45 سنتيمترا، ووزنه 253 كلغ.

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وحول الموضوع قال الرئيس التنفيذي لشركة SR Spac، أوليغ منصوروف: "في الآونة الأخيرة كان علينا تسريع أعمالنا وإدخال بعض التعديلات عليها، لذلك نحن نخطط لتنفيذ عمليات إطلاق فضائي تجارية قبل سنة من الموعد الذي كنا قد وضعناه سابقا، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على إطلاق المركبات الفضائية".

تجدر الإشارة إلى أن SR Spac كانت قد أجرت عام 2021 عملية اختبار لصاروخ من نوع NEBO 25، وتمكن الصاروخ حينذاك من التحليق لمسافة 18 كلم، والوصول إلى ارتفاع 7 كلم.

المصدر: إنترفاكس