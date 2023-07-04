"وحي مذهل" يمكن أن يعني أن منكب الجوزاء جاهز للانفجار!

يرقد نجم أحمر قديم يحتضر على بعد أكثر بقليل من 650 سنة ضوئية من الأرض. ويعطي التكهن الجديد بحالة منكب الجوزاء، بناء على نبضاته، العملاق المشهور بضعة عقود فقط لينهار.

وقام باحثون من جامعة توهوكو في اليابان وجامعة جنيف في سويسرا بإعادة تقييم التذبذبات في سطوع النجم القريب، فوجدوا أن من المحتمل أنها تمثل المرحلة النهائية من حياة النجم.

وفي وقت سابق من هذا العام، بلغ التوهج المعتاد لمنكب الجوزاء ذروته، حيث اشتعلت النيران بأكثر من مرة ونصف سطوعها المعتاد. ومرة أخرى، كانت هناك تكهنات حول مصير هذا الكائن، وما إذا كانت التغيرات عبارة عن حشرجة الموت أو مجرد خفقان يأتي مع التقدم في العمر.

ويتبع منكب الجوزاء، الذي كان يوما ما وحشا حارا ثقيل الوزن يُعرف باسم نجم من النوع O، عقيدة الحرق سريعا، ويموت صغيرا، حيث لم يظهر إلى الوجود إلا منذ 10 ملايين سنة فقط. وبالفعل الكرة الحمراء المنتفخة من الغاز تنفد من الوقود سريعا، وسنواتها تكون معدودة. ويعتمد مدى الترقيم فقط على مجموعة من العوامل. أحدهما هو حجمه الفعلي، والذي كان موضوع نقاش على مدار معظم القرن العشرين. ومع التدابير الأخيرة التي وضعت نهاية أكثر إحكاما للتقديرات، من المحتمل أن يكون أمام النجم عشرات الآلاف من السنين قبل أن ينمو أخيرا باردا بدرجة كافية لينفجر من الداخل.

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ومثل العديد من النجوم، تنبض طبقاته الخارجية في توازن من الانقباضات والتمددات المدفوعة بديناميات ضغط داخلية وجاذبية متنافسين. وتنتج التقلبات في همهمة السطوع في الترددات التي تستغرق شهورا أو حتى سنوات لتكرارها. وإن أبرز فترتين - في حالة منكب الجوزاء، يبلغ طولهما حوالي 2200 و420 يوما.

ويُنظر إلى الفترة الأقصر عادة على أنها "النبضات" المهيمنة لهذا القلب الهائل، والتي تمثل تذبذبا في محيط النجم بالكامل في ما يُعرف باسم وضعه الأساسي الشعاعي. وبشكل حاسم، الحسابات المستندة إلى هذا التوسع والانكماش السريع نسبيا هي ما قد نتوقعه من نجم أصغر قليلا وبالتالي أصغر عمرا من النوع O.

ولكن ماذا لو كان هناك ما هو أكثر من الدورة التي تبلغ 2200 يوم أكثر مما يبدو؟. لا يستبعد الباحثون الذين يقفون وراء هذا التحقيق الأخير، النبض الأبطأ كثيرًا باعتباره ما يسمى بالفترة الثانوية الطويلة، بحجة أن الديناميكا الحرارية وراء التذبذبات في النجوم العملاقة المضيئة مثل منكب الجوزاء أكثر تعقيدا قليلا مما لدى معظم النجوم الأخرى.

وإذا كان النجم يضغط على نوى الذرة في عناصر أكبر قليلا، مثل الكربون، فقد يدير فترة نبض شعاعي أطول بكثير. وحيث تضع الأنماط الشعاعية ذات المدة الأقصر نصف قطر منكب الجوزاء في حوالي 800 إلى 900 مرة من شمسنا، أظهر الفريق كيف أن النبض الأطول سيكون متسقا مع نصف قطر يبلغ حوالي 1300 مرة.

وهذا يعني أن الطبقات الخارجية من منكب الجوزاء تنجرف بعيدا كثيرا حيث تتركز كتلتها في قلبها، وتتنقل من خلال الوقود بمعدل سريع بما فيه الكفاية لمحركاتها لتتوقف ليس خلال آلاف السنين، ولكن خلال عقود.

وعلى الرغم من أن إصدار ما قبل الطباعة لم يمر بعد بمراجعة الأقران، إلا أنه لحساباتهم واستدلالهم كاف لنبقى متفائلين إلى حد ما بأننا قد نلاحظ حتى الآن سوبر نوفا بأجهزة حديثة في حياتنا.

وإذا كان النموذج صحيحا، فيمكننا مشاهدة منكب الجوزاء وهو يتفوق لفترة وجيزة على جميع النجوم الأخرى بعد منتصف القرن بفترة وجيزة قبل أن يتلاشى من كوكبه إلى الأبد.

هذا البحث متاح على موقع arXiv.

المصدر: ساينس ألرت