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بولندا تخطط لإرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

بولندا تخطط لإرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية
Gettyimages.ru SCIEPRO
صورة تعبيرية
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أعلنت وكالة "PAP" أن بولندا تخطط لإرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية العام القادم.

وحول الموضوع قال وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي، فالديمار بودا: "نخطط لإرسال رائد الفضاء البولندي سلافوش أوزنانسكي في أول رحلة له إلى الفضاء، هذه المهمة من المفترض أن تتم عام 2024، ونحن جميعا نستعد لها".

وأضاف الوزير: "أوزنانسكي هو عضو في الطاقم الاحتياطي من رواد الفضاء التابعين لوكالة الفضاء الأوروبية، ومن أجل تنظيم رحلته إلى الفضاء فإن بولندا مستعدة لزيادة مساهمتها المالية بشكل كبير في تمويل مشاريع الفضاء".

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وتجدر الإشارة إلى أن بولندا كانت قد أرسلت شخصا واحدا إلى الفضاء حتى يومنا هذا، هو رائد الفضاء ميروسلاف هيرماشيفسكي الذي ذهب إلى مدارات الأرض عام 1978 على متن مركبة "سويوز-30" السوفيتية.

المصدر: فيستي

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