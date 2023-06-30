طلاب جامعة روسية يضعون تصميما داخليا للمحطة المدارية الواعدة

تمكن طلاب من جامعة ستروغانوف الحكومية الروسية للفنون والصناعة من وضع تصميم داخلي أولي للوحدة الأساسية لمحطة (ROS) المدارية الروسية الواعدة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن طلاب الجامعة قاموا بوضع التصاميم المذكورة بطلب من مؤسسة "روس كوسموس" وشركة "إنرغيا" الروسية للصناعات الفضائية، إذ تمكن الطالب كيريل بوريسوف من وضع تصاميم لمعدات تشغيل المحطة تضمنت تصاميم ورسوما بيانية للمعدات وأنظمة التشغيل الرئيسية، فيما قام 3 طلاب آخرون بوضع تصاميم أولية لمركز القيادة في الوحدة الأساسية للمحطة، وتصميما لمنطقة المعيشة في الوحدة الرئيسية، ومنطقة المراقبة البصرية.

وحول الموضوع قال رئيس مؤسسة "روس كوسموس" يوري بوريسوف: "العمل على وضع هذه التصاميم استغرق أربعة أشهر تقريبا، منذ مارس الماضي كانت أمامنا مهمة وضع تصاميم معينة تطلبت الجمع ما بين النظرة الفنية والمعايير التقنية.. التصاميم التي تمكن الطلاب من وضعها أرسلت إلى رواد المحطة الفضائية الدولية لتتم معاينتها".

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ومن جهته أشار كبير المصممين في شركة "إنرغيا" الروسية، أوليغ كوكين إلى أن التصاميم التي وضعها طلاب الجامعة ذات أهمية محددة، وستستخدم في تطوير تصاميم أخرى في المستقبل.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن المحطة المدارية الروسية الواعدة قد تغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية لهذه المحطة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024

المصدر: فيستي