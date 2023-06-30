شركة Virgin Galactic تطلق مركبة Unity الفضائية في أول رحلة تجارية شبه مدارية

حققت مركبة Unity التابعة لشركة Virgin Galactic الخميس 29 يونيو أول رحلة شبه مدارية لها مع الطاقم التجاري على متنها.

وضم الطاقم 3 أيطاليين يمثلون المجلس العلمي الإيطالي برفقة مستشار من الشركة.

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وأقلعت طائرة Eve التي تم تركيب المركبة الفضائية بقعرها من مطار في ولاية نيو- مكسيكو، وانفصلت المركبة عن الطائرة الساعة 11.30 يوم 29 يونيو بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 18.30 بتوقيت موسكو) على ارتفاع 15 كيلومترا، ثم صعدت المركبة بمساعدة محركها إلى ارتفاع 84 كيلومترا، ما يعادل حدود الفضاء، مع العلم أن الرحلة الفضائية تبدأ على ارتفاع 100 كيلومتر.

وشعر أفراد طاقم المركبة بحالة انعدام الجاذبية لبضع دقائق، ثم بدأت Unity في النزول وهبطت الساعة 11.44 بالتوقيت المحلي في مطار فضائي في نيو-مكسيكو.

وقالت الشركة إن أفراد الطاقم أجروا خلال التحليق سلسلة من التجارب العلمية، كما قالت إن المركبة تولى قيادتها طياران. وتخطط شركة Virgin Galactic لاحقا لتحقيق رحلات شبه مدارية مع الطاقم الخاص على متن المركبة كل شهر. ويتوقع أن تتحقق الرحلة التالية في أغسطس المقبل، مع العلم أن ثمن التذكرة بلغ 450.000 دولار.

يذكر أن أول نموذج لمركبة Unity كشف عنه عام 2017 ، وقامت المركبة بأول رحلة تجريبية في سبتمبر من العام نفسه. وشارك مؤسس الشركة ريشارد برانيون في يوليو عام 2021 بالرحلة شبه المدارية بصحبة 3 موظفين في الشركة والطيارَيْن.

المصدر: تاس