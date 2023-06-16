Virgin Galactic تعلن عن موعد بدء رحلاتها المدارية التجارية

أعلنت شركة Virgin Galactic الأمريكية عن الموعد الذي ستبدأ فيه بتسيير رحلاتها المدارية التجارية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "ستبدأ الرحلات المدارية التجارية على متن طائراتنا الفضائية في 27 يونيو الجاري".

وأضاف البيان: "برنامج الرحلة التجارية Galactic-01 سيكون مهمة بحث وتطوير، حيث سيتألف طاقم الرحلة من 3 ضباط من القوات الجوية الإيطالية والمجلس القومي للبحوث في إيطاليا، والغرض من الرحلة هو إجراء تجارب في ظروف الجاذبية الصغرى.. وفي أغسطس القادم ستنظم Virgin Galactic الرحلة التجارية الخاصة التالية في إطار برنامج Galactic-02، ويجري التخطيط لرحلات شهرية أخرى".

وكانت Virgin Galactic تخطط لإطلاق أول رحلة مدارية تجارية عبر طائراتها الخاصة عام 2022، لكن الرحلة أجلت عدة مرات لأسباب فنية، وبسبب نقص في القوى العاملة لديها ونقص في توريد المعدات اللازمة لهذا الأمر، لذا قررت تأجيل هذا الرحلة إلى الربع الأول من عام 2023، لكنها اضطرت لتأجيل هذا الموعد أيضا بسبب مشكلات تتعلق بالخسائر المالية التي واجهتها هذا العام.

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وتعمل Virgin Galactic منذ سنوات على تطوير مشاريع لإطلاق رحلات جوية تجارية على متن مركباتها إلى مدارات الأرض، ولهذا قامت بتطوير طائرة Unity الفضائية التي تتسع لـ 6 ركاب، ومنذ عام 2016 أجرت الشركة 22 رحلة تجريبية لطائراتها الفضائية، وحضر مهمة Unity-22 التي تمت في 11 يوليو 2021، ريتشارد برانسون مؤسس الشركة وخمسة موظفين في Virgin Galactic، وحلقت المركبة حينها إلى ارتفاع 86 كيلومتر، حيث شعر الطاقم بحالة من انعدام الوزن لعدة دقائق.

المصدر: تاس