روسيا تطور دفيئة خاصة لزراعة النباتات في المحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء الروس يعملون على تطوير دفيئة خاصة ستساعد في زارعة النباتات في المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن شركة "إينيرغيا" الروسية لصناعات الفضاء: "يعمل الخبراء الروس على تطوير دفيئة خاصة لزراعة النباتات على متن المحطة الفضائية الدولية، ومن المقرر أن تنتهي الاختبارات على النموذج الأولي لها عام 2024".

وأضاف البيان: "وفقا لنتائج الاختبارات التي ستجرى على نموذج الدفيئة سيتم التخطيط لتصنيع الدفيئة بشكلها الكامل، وسيتم إرسالها إلى المحطة الفضائية لاختبارها بشمل عملي هناك".

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وكان يوري سميرنوف، رئيس مختبر تطوير وتنفيذ البرامج المتقدمة في معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية قد ذكر في وقت سابق أن الدفيئة التي ستطورها روسيا لزراعة النباتات في المحطة الفضائية الدولية قد تكون حلزونية الشكل، وسيضع رواد الفضاء بداخلها شرائطا تحوي بذور النباتات، وضمن فترات زمنية متفاوتة، وخلال تجرتها الأولى في المحطة الفضائية سيتم استعمالها لزراعة الملفوف الصيني.

وتجدر الإشارة إلى أن رواد المحطة الفضائية بمن فيهم رواد "روس كوسموس" الروسية كانوا قد أجروا عدة تجارب لاستبات النباتات في المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي